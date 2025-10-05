در نشست مشترک استاندار یزد با وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، تفاهم‌نامه ۲۵ هزار میلیارد ریالی در راستای توسعه حمل‌ونقل ریلی استان منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست امضای تفاهمنامه ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، استاندار یزد ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، مجموعه‌ای از درخواست‌های راهبردی را برای تحول در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی استان مطرح کرد.

این نشست که حاصل بیش از هفت ماه پیگیری مستمر و هم‌افزایی مسئولان استانی بود، با هدف امضای تفاهمنامه توسعه ریلی و شتاب‌بخشی به پروژه‌های این حوزه برگزار شد.

استاندار یزد در ابتدای سخنان خود با تشکر از تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن، به جایگاه ویژه و راهبردی منطقه یزد در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور اشاره کرد و گفت: راه‌آهن منطقه یزد از دیرباز نقشی کلیدی در شبکه ریلی ایفا کرده و همواره در میان مناطق پیشرو بوده است.

محمدرضا بابایی ادامه داد: خوشبختانه از اواخر سال گذشته، با حمایت شرکت راه‌آهن، گام‌های مؤثری در توسعه حمل‌ونقل باری و صادراتی برداشته شده است.

وی افزود: امروز علاوه بر حمل بار‌های سنتی و معدنی، شاهد آغاز حرکتی نو در حمل محصولات صادراتی استان نظیر کاشی و سرامیک هستیم.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثری برای حمل ریلی محصولات بزرگ‌ترین معدن سرب و روی ایران، معدن مهدی‌آباد صورت گرفته و امیدواریم به زودی این امر به طور کامل محقق شود.

وی همچنین به نقش مهم بندر خشک پیشگامان کویر یزد در پشتیبانی از صادرات و توسعه پایدار اشاره کرد.

استاندار با اشاره به جایگاه جهانی شهر یزد در فهرست میراث فرهنگی یونسکو و توریست‌پذیر بودن آن، بر لزوم ارتقای خدمات مسافری تاکید کرد و گفت: مردم فرهنگ‌دوست یزد، راه‌آهن را به عنوان شیوه‌ای ایمن و اقتصادی برای سفر‌های خود انتخاب می‌کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به نیاز روزافزون مردم و گردشگران انتظار می‌رود شاهد افزایش تعداد قطار‌های مسافری به مبدأ و مقصد یزد، ارتقای کیفیت خدمات و استقرار قطار‌های پنج‌ستاره در این مسیر باشیم.

استاندار یزد همچنین پنج درخواست اصلی و اولویت‌دار استان را که در تفاهمنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته‌اند، به شرح زیر تشریح کرد:

۱. دوخطه‌سازی و افزایش ظرفیت محور اردکان-چادرملو: با توجه به تکمیل ظرفیت فعلی این محور استراتژیک و پیش‌بینی افزایش ۱۵ میلیون تن بار جدید ناشی از راه‌اندازی صنایع و معادن بزرگ در منطقه، دوخطه‌سازی این مسیر برای جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای و کاهش تصادفات یک ضرورت فوری است.

۲. ایجاد کمربند باری ریلی در اطراف شهر یزد: به منظور کاهش آلودگی صوتی و زیست‌محیطی، تسهیل تردد قطار‌های مسافری و انتقال خطوط باری به خارج از محدوده شهری، احداث این کمربند از اولویت‌های مهم استان به شمار می‌رود.

۳. تکمیل راه‌آهن یزد-اقلید: این پروژه که نقشی حیاتی در اتصال کریدور‌های ریلی شمال-جنوب و شرق-غرب کشور دارد، نیازمند تخصیص اعتبار و تسریع در عملیات اجرایی است تا بتواند به طور کامل در خدمت شبکه حمل‌ونقل پایدار کشور قرار گیرد.

۴. رفع نواقص محور ریلی رخش-اقلید: با وجود بهره‌برداری از فاز نخست، نواقص فنی و اجرایی باقی‌مانده در این محور، چالش‌های ایمنی ایجاد کرده و مانع تحقق کامل اهداف پروژه شده است. انتظار می‌رود با دستور ویژه، این نواقص در اسرع وقت برطرف شود.

۵. تکمیل ایستگاه راه‌آهن ابرکوه: با توجه به موقعیت جغرافیایی و نیاز مردم شهرستان ابرکوه، تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ایستگاه راه‌آهن این شهرستان برای ارائه خدمات مسافری و باری ضروری است.

در پایان این نشست ابراز امیدواری شد که با امضای این تفاهمنامه، فصل تازه‌ای از همکاری‌های مؤثر میان استان و مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و شاهد تحقق کامل اهداف توسعه‌ای در عرصه حمل‌ونقل ریلی یزد باشیم.