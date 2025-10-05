مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: ۱۷۰ عنوان نسخه خطی، سنگی و سربی در ۶ ماهه نخست امسال به این مرکز اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عاطفه زارعی افزود: این اسناد از طرف مردم و شهروندان استان همدان برای حفظ و نگهداری در پایگاه‌های کتابخانه ملی به مدیریت سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور اهدا شده است.

او تصریح کرد: این اسناد اهدایی شامل موضوعات متعدد فرهنگی و اجتماعی، مذهبی، دینی، ادعیه ها، متون مقدس، قرآنی، ادبی، تاریخی، فلسفه، منطق و علوم غریبه است که اطلاعات قابل توجهی را در اختیار محققان و همدان پژوهان قرار می‌دهد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: این اسناد از طرف مردم و شهروندان استان همدان برای حفظ و نگهداری در پایگاه‌های کتابخانه ملی و براساس اعتمادی که مردم به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور داشتند، اهدا شده است و برهمین اساس در پایگاه‌های اطلاعات کتابخانه ملی برای دسترسی پژوهشگران سطح ملی و بین المللی ثبت شده و همچنین در جا‌های امن و فضا‌های استاندارد نگهداری می‌شود.

عاطفه زارعی افزود: نسخ خطی، سنگی و سربی و همه اسناد دارای قدمت تاریخی باید در فضا‌های فیزیکی امن و شرایط مطلوب از لحاظ نوع مخازن، دما، رطوبت، پایش محیطی و آلاینده‌ها نگهداری شوند و در غیر این صورت با نگهداری در منازل و کتابخانه‌ها با شرایط نامساعد این نسخ پوسیده می‌شود و از بین می‌رود.

او از همه هم‌استانی‌ها خواست که نسخه‌های خطی اسناد را به نام خود و خاندان اهدا کنند تا با ثبت در پایگاه‌های اطلاعات کتابخانه ملی مورد استفاده نسل جدید، پژوهشگران و محققان قرار بگیرد.