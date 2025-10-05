پخش زنده
فرمانداربوکان گفت: پایش و نمونه برداری از مناطق همجوار سد شهید کاظمی برای شناسایی علت تلف شدن ماهی های پرورشی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در روزهای اخیر مرگ هزاران قطعه ماهی در سد شهید کاظمی بوکان به یکی از مهمترین و نگرانکنندهترین رویدادهای زیستمحیطی منطقه تبدیل شده است
فرمانداربوکان در این خصوص گفت: در پی مراجعات اعضای تعاونیهای صیادی در ابتدای ماه جاری مبنی بر وجود تلفات ماهی در مخزن سد شهید کاظمی بوکان گروههای ارزیابی به سد اعزام شد.
خشایار صنعتی افزود: این تیمها متشکل ازکارشناسان ادارات دامپزشکی - محیط زیست - شبکه بهداشت و درمان و همچنین تعاونی صیادان بود. وی افزود: نتایج پایشها و بررسیهایی در مخزن سد حاکی از وضعیت سالم و وجود منبع آبی سالم و عدم ارایه هیچ گونه شواهدی در خصوص وضعیت ناسالم ماهیها و پرندگان بود..
فرماندار بوکان اظهار داشت: در ادامه پایشها اکیپهایی به شهرها و روستاهای همجوار و مناطق اطراف سد اعزام شد تا درصورت مشاهده تلفات، نمونه برداری شود که پس از بررسیها و بعد از پایان پایش، نتایج اطلاع رسانی میشود.
وی ادامه داد: سد شهید کاظمی نهتنها منبع اصلی ذخیره آب بلکه محل پرورش و صید ماهی برای شهروندان بوکان و مناطق همجوار است، اما سلامت مردم و صیانت از منابع آبی برای جلوگیری از بروز بحران بهداشتی و زیستمحیطی در اولویت کار مسئولان است.