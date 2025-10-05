

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تعامل هرچه بیشتر رسانه ملی و پلیس در زمینه تولید برنامه های آموزشی پیشگیرانه و افزایش مشارکت عمومی برای ارتقای شاخص های امنیت اجتماعی از جمله مسائل مطرح شده در نشست فرماندهی انتظامی استان با مدیران شبکه استانی دنا بود.

سردار صالحی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان برای امنیت این سرزمین تاکنون بیش از یکصد شهید تقدیم کرد، گفت : فداکاری ماموران پلیس راه، راهور، آگاهی، فتا، یگان ویژه، پیشگیری و سایر پلیس های تخصصی آنقدر ریز و درشت دارد که خیلی از آنها دیده نمی شود.

در این دیدار گنجی مدیر کل صدا وسیمای استان هم ارتقای شاخصهای امنیت عمومی در استان را رضایت بخش و امید افرین توصیف کرد و گفت : این بخش از رسانه ملی در استان از هر نوع طرح ایده و برنامه فرهنگی هنری که بتواند به ارتقاء شاخصهای اجتماعی احساس امنیت روانی و اقتدار پلیس کمک کند حمایت می کنیم.