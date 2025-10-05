ارسال۵۷ اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر لرستان
سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبان امسال در بروجرد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: ۵۷ اثر شامل ۱۹ اثر خیابانی و ۳۸ اثر صحنهای به دبیرخانه سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان ارسال شده است.
رضا نیازی افزود: شهرستان خرمآباد با ۱۵ اثر صحنهای و دو اثر خیابانی بیشترین مشارکت ، شهرستان بروجرد ۹ اثر صحنهای و ۱۰ خیابانی، اشترینان دو اثر خیابانی، الیگودرز سه اثر صحنهای، دورود دو اثر صحنهای و یک خیابانی، ازنا پنج اثر صحنهای و دو اثر خیابانی، الشتر دو اثر صحنهای، دلفان دو اثر صحنهای و یک خیابانی و پلدختر یک اثر خیابانی آثار خود را ارائه کردهاند.
وی همچنین خواستار همراهی همهجانبه برای تحقق این رویداد فرهنگی و هنری شد و از تلاشهای دبیرخانه و هنرمندان استان قدردانی کرد.
سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار میشود.