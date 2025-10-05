به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: ۵۷ اثر شامل ۱۹ اثر خیابانی و ۳۸ اثر صحنه‌ای به دبیرخانه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان ارسال شده است.

رضا نیازی افزود: شهرستان خرم‌آباد با ۱۵ اثر صحنه‌ای و دو اثر خیابانی بیشترین مشارکت ، شهرستان بروجرد ۹ اثر صحنه‌ای و ۱۰ خیابانی، اشترینان دو اثر خیابانی، الیگودرز سه اثر صحنه‌ای، دورود دو اثر صحنه‌ای و یک خیابانی، ازنا پنج اثر صحنه‌ای و دو اثر خیابانی، الشتر دو اثر صحنه‌ای، دلفان دو اثر صحنه‌ای و یک خیابانی و پلدختر یک اثر خیابانی آثار خود را ارائه کرده‌اند.

وی همچنین خواستار همراهی همه‌جانبه برای تحقق این رویداد فرهنگی و هنری شد و از تلاش‌های دبیرخانه و هنرمندان استان قدردانی کرد.

سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار می‌شود.