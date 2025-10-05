به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته ملی کودک ۴۰۰ عنوان برنامه با موضوعات گوناگون فرهنگی و اجتماعی به همت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در اراک برگزار می‌شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: کودکان حال خوش زندگیند شعار امسال هفته ملی کودک است.

احسان منصوری افزود: برپایی کاروان‌های شادی و نشاط، نواخته شدن زنگ زندگی در روستا‌های استان، رونمایی از کتاب‌های حوزه کودک ونوجوان، برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نمایش و اکران فیلم از جمله مهمترین این برنامه‌ها است.

او ادامه داد: برنامه‌های هفته ملی کودک با هدف رعایت عدالت فرهنگی در تمام شهر‌ها و روستا‌های استان از ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه برگزار می‌شود.