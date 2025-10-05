به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: اینجا میدان پهلوانی است و شهدای ورزشکار در حوزه قهرمانی برای این مملکت جنگیدند. امروز ملت به این شهدا افتخار می‌کنند.

سردار میر عبدالرضا مراد حاجتی افزود:: به قول عزیزی این بچه‌ها برای این خاک جان دادند؛ گرانبهاترین کالای انسان عمر آن است و نمی‌دانم باید چگونه از خانواده شهدا تشکر کنیم و باید به آنها بگویم لقمه حلالتان اینجا جواب داد. این شهدا در حوزه ورزش رشد کردند و بعد بسیجی و پاسدار شدند.

وی تاکید کرد: امروز مقام عالی وزارت ورزش به این جوانان افتخار می‌کند که از این مملکت دفاع کردند. پهلوان‌های اول دنیا همین شهدا هستند که با جسم و جانشان جنگیدند. اینها هستند که مدال‌های دنیا را درو کردند.

حمید بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان نیز در این مراسم، بیان داشت: امروز اینجا هستیم تا یاد شهدا را زنده نگه داریم، خانواده شهدایی که صبر و مقاومت را معنا بخشیدند.

وی با زنده نگه داشتن یاد شهدای ۸ سال دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: شهدا خیلی خوب به ترکیب پهلوانی و شهادت معنا بخشیدند.

در این مراسم از خانواده شهیدان ورزشکار سواری و غضبانی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به فیض شهادت نائل آمدند، تجلیل شد.