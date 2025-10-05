رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از انجام گشت و کنترل مأمورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به منظور نظارت بر مناطق حفاظت‌شده و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ میثم رحمتی گفت: عزیمت مأمورین به ارتفاعات اورین، به عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند شهرستان، در راستای صیانت از گونه‌های گیاهی و جانوری بومی منطقه و نظارت بر فعالیت‌هایی است که احتمال دارد به محیط زیست آسیب وارد سازد.

رحمتی افزود: در جریان این گشت‌ها، مأمورین به بررسی شرایط زیست‌محیطی، پایش وضعیت گونه‌ها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را معمول می‌دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی همچنین با اشاره به تخلفات متداول در این عرصه همچون قطع غیرمجاز درختان، شکار و صید غیرمجاز، آلودگی منابع آبی و فعالیت‌های مخل محیط زیست، تأکید کرد: حضور مستمر یگان حفاظت و اجرای گشت‌های پیشگیرانه از مهم‌ترین راهکار‌های صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌های منطقه است.