به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های روز والیبال مباحثی، چون به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و تخصصی علاقه‌مندان به ورزش والیبال این رشته با حضور مدرس رسمی فدراسیوم والیبال جمهوری اسلامی ایران در سالن ۱۲۰۰ نفری شهید سلیمانی شهرستان قروه به مدت یک هفته در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی با مشارکت اداره ورزش و جوانان شهرستان قروه، هیئت والیبال استان کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی قروه طی یک هفته متوالی در سالن ورزشی مجهز در حال برگزاری است.

روانشناسی ورزشی آمادگی جسمانی قوانین داوری و مدیریت تمرین را نیز فرا گرفتند.

مهدی دریایی نژاد" مدرس رسمی فدراسیون والیبال با تاکید بر اهمیت تربیت مربیان متخصص در سطح شهرستان اظهارداشت: برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مهمی در توسعه ورزش والیبال و کشف استعداد‌های بومی دارد.

شایان ذکر است شرکت کنندگانی از استان آذربایجان غربی، بیجار، سنندج، کامیاران و قروه در این دوره مربیگری به تعداد ۲۵ نفر حضور دارند. در پایان دوره آزمون‌های عملی و نظری از شرکت کنندگان به عمل آمده و به پذیرفته شدگان گواهی رسمی مربیگری درجه ۳ اعطا خواهد شد .

محمد سیفی "رئیس هیئت والیبال شهرستان قروه یکی از مصاحبه شوندگان و نفر بعدی مهدی دریائی نژاد مدرس رسمی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.