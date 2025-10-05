طرح مکمل یاری دانش آموزان متوسطه اول و دوم هرمزگان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در اجرای این طرح مکمل‌های ویتامین D، آهن و فولیک اسید بین دانش آموزان دختر و پسر استان توزیع می‌شود.

یحیی میرزاده افزود: ارائه این مکمل‌ها با هدف پیشگیری از کمبود‌های تغذیه‌ای، ارتقاء سلامت عمومی نوجوانان و کمک به رشد و تکامل جسمی و ذهنی آنان است.

وی گفت: ویتامین D نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن، استحکام استخوان‌ها و عملکرد مناسب عضلات دارد. کمبود این ویتامین می‌تواند موجب ضعف استخوان، خستگی مزمن و تضعیف سیستم ایمنی در نوجوانان شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: آهن به عنوان یکی از عناصر حیاتی در ساخت گلبول‌های قرمز نقش کلیدی دارد و کمبود آن منجر به بروز کم‌خونی، کاهش تمرکز و افت عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان می‌شود.

میرزاده گفت: فولیک اسید نیز در دوران رشد برای تولید سلول‌های سالم و پیشگیری از نواقص سیستم عصبی بسیار حائز اهمیت است.