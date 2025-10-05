نیروگاه شازند بیشترین استفاده از گاز طبیعی و کمترین استفاده از مازوت پرسولفور را برای نیمه دوم سال در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی از تصمیمات جدید برای کاهش آلودگی نیروگاه شازند خبر داد.
ابراهیمی با اشاره به دغدغههای جدی مردم منطقه درباره آلایندگی این نیروگاه، گفت: با پیگیریهای صورتگرفته در سطح استان و کشور و همچنین برگزاری نشستهای مختلف، مقرر شد که در نیمه دوم سال جاری، تغییراتی در نوع سوخت مصرفی نیروگاه اعمال شود.
او افزود: بر اساس این تصمیم، حداکثر استفاده از گاز طبیعی و مازوت کمسولفور و در مقابل، حداقل استفاده از مازوت پرسولفور در دستور کار قرار گرفته است.
ابراهیمی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت شهروندان، ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با همکاری و نظارت مستمر استانداری مرکزی و سایر نهادهای مسئول، شاهد کاهش محسوس آلودگی ناشی از فعالیت این نیروگاه باشیم.
او گفت: انتظار میرود در ششماهه دوم سال، شرایط به گونهای مدیریت شود که تولید برق در نیروگاه شازند، کمترین میزان آلایندگی را برای مردم اراک، شازند و دیگر مناطق اطراف به همراه داشته باشد.