به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به گفته منابع محلی در پی این حمله که شامگاه شنبه به وقت محلی انجام شد، به کسی آسیب نرسید اما یک دستگاه خودرو و بخشی از این مسجد دچار آتش سوزی شد و خسارات فراوان دید.

پلیس این حمله را «آتش سوزی عمدی و جرمی نفرت‌انگیز» توصیف کرد و افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد فرد یا افرادی ناشناس با پرتاب مواد آتش زا موجب بروز آتش ‌سوزی شدند.

پلیس انگلیس درباره اینکه چه فرد یا افرادی مبادرت به این حمله کردند گزارشی منتشر نکرده است و اعلام کرده ابعاد حادثه و علت آن در دست بررسی است.

در پی ابراز نگرانی های جامعه مسلمانان انگلیس از افزایش حملات اسلام هراسانه و مسلمان ستیزانه پلیس ساسِکس در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: ما این حادثه را بسیار جدی می‌گیریم و با تمام ظرفیت در حال جمع‌آوری شواهد هستیم. از مردم می‌خواهیم اگر فیلم دوربین مداربسته یا هرگونه اطلاعاتی دارند، در اختیار پلیس بگذارند.

گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می دهد حمله به اسلام و مسلمانان در انگلیس به طور فزاینده ای در حال افزایش است.

بر اساس گزارش یک نهاد ناظر بر اسلام هراسی در انگلیس، بیش از ۶ هزار فقره حمله ضد مسلمانان در انگلیس فقط در موسسه تل ماما به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۴۳ درصد افزایش نشان می دهد و حمله فیزیکی، تخریب اموال، تهدید و توهین از جمله موارد گزارش شده است.

به گفته موسسه تل ماما این حملات پس از هفتم اکتبر به ۶۰ درصد رسیده است و نهادهای ناظر با تاکید بر اینکه بسیاری از حملات علیه مسلمانان ثبت نمی شود میزان این جرایم را بسیار بیشتر از آمارهای اعلامی می دانند.

شماری از مسلمانان که هدف حمله قرار گرفتند می گویند، برغم ثبت شکایت نزد پلیس و پیگیری های مکرر پرونده شان، عامل یا عاملان حمله یا شناسایی نشدند و یا در صورت شناسایی مجازات نشدند و یا مجازات آنان بی رمق بوده و بازدارنده نبوده است.

نهادهای مدنی و موسسات اسلامی در انگلیس بارها درباره افزایش حمله به اسلام و مسلمانان در این کشور هشدار دادند و رویکرد مخرب برخی سیاستمداران و محافل رسانه ای را عامل تشدید نفرت و خشونت در این کشور توصیف و بر ضرورت تغییر این رویکرد تاکید کردند.

سال گذشته نیز با دروغ پراکنی های محافل سیاسی و رسانه ای گروه های راست افراطی به ویژه در فضای مجازی، مساجد،‌ اماکن مذهبی، خانه ها و خودروهای مسلمانان هدف حملات نژاد پرستانه و نفرت انگیز قرار گرفت و خسارات زیادی به آنها وارد شد و شماری از مغازه ها و فروشگاه های مسلمانان نیز آسیب دیدند یا غارت شدند.

این حملات موجی از نگرانی ها را در جامعه مسلمانان ایجاد کرده و توانایی دولت و پلیس انگلیس را در تامین امنیت شهروندان به چالش کشیده است.