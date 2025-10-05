پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد کیش، گفت: با صادرات ۶۰ خودرو اسقاطی به کشورهای همسایه، طرح بزرگ خروج خودروهای فرسوده با محوریت صادرات مجدد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیکافروز، گفت: با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده از سال آینده، تسهیلات لازم برای واردات خودروهای جدید فراهم و زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای طرح اسقاط نیز فراهم شده است.
او با تأکید بر تداوم اجرای این طرح، آن را مؤثر در مسیر توسعه گردشگری، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، رونق صنایع مرتبط با خودرو و کاهش هزینههای عمومی دانست.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش از همکاری با پلیس راهور در اجرای شیوهنامه اسقاط و نوسازی خودروها خبر داد و گفت: شیوهنامه با هدف صیانت از منافع ملی و مردمی تدوین شده است و شرایط سنی خودروهای مشمول فرسودگی از سوی شرکت عمران، آب و خدمات با همکاری پلیس راهور اعلام خواهد شد.
بر اساس دستورالعملها، تردد، حمل بار و جابهجایی مسافر با خودروها و موتورشارژیهای فرسوده ممنوع خواهد بود.
نیک افروز با اشاره به شمول موتورشارژیها در طرح اسقاط، خاطرنشان کرد: در این طرح، هر ۱۰ موتورشارژی فرسوده معادل یک دستگاه خودرو محاسبه میشود و خروج خودروهای فرسوده میتواند توسط مالکان یا از طریق کارگزاران مجاز انجام شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: تمامی مراحل اجرایی تسهیلشده و سریع در دستور کار قرار گرفته است.
مسعود نیکافروز، اجرای طرح خروج خودروهای فرسوده را اقدامی مؤثر در راستای تحقق سیاستهای زیستمحیطی، ارتقای استانداردهای حملونقل و ارتقای جایگاه کیش بهعنوان شهری پیشرفته، پاک و دوستدار محیطزیست عنوان کرد.