

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در لیگ امسال هشت تیم حضور دارند. هفته نخست این رقابت‌ها قرار است، از ۱۷ مهر آغاز شود.

همچنین در حاشیه این مراسم از برترین‌های فصل قبل هم تجلیل شد.

اسامی برترین ها:

بهترین گوش راست: هانیه کریمی

بهترین گوش چپ: بهاره ایزدگشت

بهترین بغل راست: ستاره رحمانیان

بهترین بغل چپ: فاطمه مریخ

بهترین خط زن: عطیه شهسواری

بهترین پخش: مینا وطن پرست

بهترین دروازه بان: الناز یارمحمدی توسکی

پدیده فصل: آسمان بدوی

بهترین بازیکن فصل: نسترن فراهانی

بهترین مربی فصل: نشمین شافعیان