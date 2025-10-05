شهرستان سرایان در نیمه نخست سال جاری با ثبت ۱۹۳ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد اشتغال کشور و صحت‌سنجی ۹۸.۲۸ درصدی داده‌ها، جایگاه پنجم خراسان جنوبی را در تحقق تعهدات اشتغال به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نشست کمیته اشتغال شهرستان سرایان با اشاره به عملکرد مطلوب این شهرستان گفت: در سال جاری تاکنون، ۱۹۳ فرصت شغلی جدید در شهرستان سرایان به ثبت رسیده که از این میان، ۱۱ فرصت شغلی مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

اشرفی افزود: از مجموع اشتغال‌های ثبت‌شده، ۳۶ فرصت شغلی در مناطق روستایی و ۱۵۷ فرصت شغلی در مناطق شهری ایجاد شده است.

به گفته وی از ۱۹۳ شغل ایجادشده، ۱۱۴ نفر زن و ۷۹ نفر مرد هستند که این آمار بیانگر نقش پررنگ بانوان در تحقق اشتغال استان است.

اشرفی با اشاره به نتایج پایش تلفنی اشتغال‌های ثبت‌شده در سامانه ملی رصد گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، صحت اطلاعات ثبت‌شده ۹۸.۲۸ درصد تأیید شده که این رقم نشان از دقت، صحت عملکرد و جدیت دستگاه‌های اجرایی در ثبت و راستی‌آزمایی اشتغال دارد.