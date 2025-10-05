پخش زنده
آذربایجان غربی با بیش از ۶ هزار زنبورستان فعال، عنوان نخست تولید عسل کشور را به خود اختصاص داده است. پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۸ هزار تن عسل در این استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آذربایجان غربی با برخورداری از اقلیم متنوع، مراتع غنی و دانش فنی زنبورداران، به عنوان قطب اول تولید عسل کشور شناخته میشود. امسال پیشبینی میشود بیش از ۲۸ هزار تن عسل از زنبورستانهای فعال این استان برداشت شود.
در حال حاضر، بیش از ۶ هزار زنبورستان در سراسر استان فعال هستند و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و منابع طبیعی گسترده، این منطقه به یکی از مهمترین مناطق زنبورداری کشور تبدیل شده است.
زنبورداری در آذربایجان غربی نهتنها به عنوان یک فعالیت سنتی بلکه به عنوان یک صنعت پویا در زمینه فرآوری، بستهبندی و صادرات عسل رشد قابل توجهی داشته است. استفاده از روشهای علمی، تجهیزات نوین و افزایش سطح آگاهی زنبورداران باعث شده عسل تولیدی استان از کیفیتی بالا و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار باشد.
در حال حاضر بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در این صنعت اشتغال دارند و صادرات عسل آذربایجان غربی به کشورهای همسایه و سایر بازارهای جهانی نیز در حال توسعه است.