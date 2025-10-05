به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از روستا‌های این شهرستان بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات قرار گرفت.

او تصریح کرد: در بازرسی از محل شناسایی شده تعداد ۱۵ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و در این زمینه ۲ نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با اشاره به اینکه استفاده از دستگاه‌های ماینر، نیاز به مصرف برق زیادی دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود، از شهروندان خواست: برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.