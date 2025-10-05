به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری خوزستان گفت: در راستای توسعه ارائه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی، با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال با نصب یک سایت اینترنت پرسرعت با تکنولوژی نسل چهار سه روستای سیدصالح، فیای و شیخ جاسم بخش شاوور شهرستان کرخه به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مهدی شه نظری پور با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه این اداره کل توسعه ارتباطات در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار و تقویت شبکه ارتباطی همراه است، ادامه داد: با بهره برداری از این سایت ۳۸۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر یک هزار و ۴۸۰ نفر در سه روستای سیدصالح، فیای و شیخ جاسم بخش شاوور از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.