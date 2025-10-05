همزمان با گرامیداشت هفته انتظامی، پویش مجازی همبستگی برای امنیت با هدف ترویج فرهنگ قانونمداری، بازنمایی نقش پلیس در تأمین آرامش جامعه و جلب مشارکت مردمی در هرمزگان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: هدف از اجرای این پویش قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و مجاهدت‌های خاموش پلیس در تأمین آرامش مردم، ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه نظم و امنیت است.

سرهنگ موسی عرب افزود: امنیت، نعمتی بزرگ است که تنها در سایه همکاری، همدلی و مشارکت مردم با خادمان خود در نیروی انتظامی محقق و پایدار می‌شود.

وی گفت: این برنامه از ۹ مهر آغاز شده است و تا ۱۷ مهر ادامه دارد.

سرهنگ عرب افزود: همه هموطنان می‌توانند با خلق و ارسال آثار در قالب‌های متنوعی، چون دل‌نوشته و متن کوتاه، عکس یا پوستر با موضوع امنیت و آرامش، ویدئوی کوتاه یک دقیقه‌ای در تقدیر از پلیس یا روایت خاطره‌ای شخصی، و همچنین اینفوگرافیک یا محتوای آموزشی در این رویداد فرهنگی مشارکت کنند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند آثار خود را با هشتگ رسمی #همبستگی_برای_امنیت در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و یا از طریق پیام‌رسان‌های سروش و ایتا به شماره ۰۹۲۱۹۸۳۱۲۴۷ یا ۰۹۹۹۹۵۴۲۷۹۸ ارسال کنند.