سفیر قزاقستان در ایران از شرکت شیر پگاه و مجموعه ی کشت و صنعت ماهور دشت یافته در لرستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اونتالاپ اونالبایف سفیر قزاقستان در ایران،از شرکت شیر پگاه و مجموعه کشت و صنعت ماهور دشت یافته در استان بازدید کرد.
در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیتهای همکاری دو کشور در حوزه ی صنایع غذایی و کشاورزی انجام شد،سفیر قزاقستان از بخشهای مختلف تولید، بستهبندی و صادرات محصولات لبنی پگاه لرستان دیدن کرد.
مدیر عامل شرکت پگاه لرستان گفت:سالانه یکصد هزار تن شیر در مجموعه شرکت پگاه استان دریافت و فرآوری که از این میزان ۷۰ هزار محصول لبنی تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی میشود.
رامین طهماسبی نادری افزود: سالانه ۱۲ هزار تن محصول پایه شیر خشک وارد میشودکه می توانیم بخشی را در شرکت پگاه لرستان تولید کنیم.