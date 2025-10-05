پخش زنده
صادق بیت سیاح و مهران نکوییمجد ملی پوشان پارادوومیدانی ایران به مدال طلای مسابقات جهانی هند دست پیدا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نهمین و آخرین روز از دوازدهمین دوره رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان که در ورزشگاه «جواهر لعل نهرو» در شهر دهلینو هند در حال برگزاری بود، بعدازظهر امروز (یکشنبه) ورزشکاران کشورمان در دو رشته پرتاب وزنه و پرتاب نیزه مردان به مصاف حریفانشان رفتند که موفق به کسب ۲ مدال طلای ارزشمند شدند.
در رقابت پرتاب وزنه کلاس F ۳۴ مردان مهران نکوییمجد با ورزشکارانی از کلمبیا (دو نفر)، لیتوانی، ترکیه، قطر، چین، اردن، روسیه و جمهوری چک به رقابت پرداخت که موفق به کسب نشان طلا شد. نماینده ۴۳ ساله کشورمان که سابقه کسب دو مدال نقره در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ را دارد و سال گذشته محرومیت ۴ سالهاش را پشت سر گذاشت، در رقابت امروز رکورد ۱۲.۲۷ متر را به ثبت رساند و ضمن شکستن رکورد جهان، موفق به کسب مدال طلا شد.
در رقابت پرتاب نیزه مردان کلاس F ۴۱، صادق بیت سیاح، ملیپوش ایران با رکورد ۴۸.۸۶ متر در رده نخست ایستاد و صاحب نشان طلا شد.
بیت سیاح در حالی این مدال را کسب کرد که در رقابتهای جهانی ۲۰۲۳ پاریس و ۲۰۲۴ کوبه ژاپن و همچنین در پاراآسیایی هانگژو و پارالمپیک توکیو به نشان نقره رسیده بود.
طلای بیت سیاح آخرین مدال ایران در این دوره از مسابقات بود که با این اوصاف تعداد مدالهای کاروان ایران به عدد ۱۵ شامل ۹ طلا، دو نقره و چهار برنز رسید.
اسامی مدالآوران ایران به شرح زیر است:
مدال طلا: صادق بیت سیاح، مهران نکویی مجد، یاسین خسروی، علی بازیار، سیدعلیاصغر جوانمردی، حسن باجولوند، امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز
مدال نقره: مهدی اولاد و هاجر صفرزاده
مدال برنز: عرفان بندری، امانالله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی.