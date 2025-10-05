یک هزار و ۱۴۸ واحد مسکونی روستایی امروز با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این واحد‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های جامع دولت چهاردهم در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت، بازآفرینی بافت فرسوده و تأمین مسکن ایثارگران و محرومان ساخته شد.

استاندار گلستان در مراسم افتتاح این واحد‌ها گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای افزایش و جوانی جمعیت و حفظ بافت روستایی است.

علی اصغر طهماسبی افزود: در چارچوب طرح ملی جوانی جمعیت ۴۴ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در کشور به بهره‌برداری رسیده که سهم گلستان از این تعداد پنج هزار و ۴۰۰ واحد بود.