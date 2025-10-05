محمد شیریجیان در تشریح ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این طرح با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو فاز اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این طرح با تشکل ستاد ملی اصلاح پول با حضور مقامات عالی کشور با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو فاز اجرایی می‌شود که در یک دوره دو ساله مراتب اجرایی انجام شده و در یک دوره گذار سه ساله، ریال جدید جایگزین کامل پول ملی می‌شود.

بر اساس قانون واحد پول ملی پس از حذف چهار صفر همچنان ریال است و هر ریال معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.

وی در خصوص تاریخچه حذف صفر از پول ملی گفت: آن چیزی که امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اصلاح شده مصوبه‌ای بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ مجلس به تصویب رساند و البته در خرداد ماه همان سال شورای نگهبان برای انجام اصلاحاتی به مجلس اعاده کرد و تکمیل شده طرحی بود که از سال ۱۳۸۶ در قالب فاز مطالعاتی شروع شده بود.

سپس در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ هیئت دولت در قالب لایحه به تصویب و برای سیر قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارجاع کرد و امروز در فاز تقنینی، این موضوع به سرانجام رسید.