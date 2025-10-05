رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از اجرای پنجمین پویش «خرید امن» از جمعه ۱۱ تا ۱۷ مهر ماه و همزمان با هفته انتظامی با شعار «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ احسان بهمنی افزود: این پویش همزمان با هفته انتظامی، از جمعه ۱۱ تا ۱۷ مهر ماه با شعار «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن» برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف اصلی این طرح، ارتقای آگاهی شهروندان در خرید‌های اینترنتی و پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری است.

سرهنگ بهمنی با اشاره به شیوه‌های متداول کلاهبرداری آنلاین هشدار داد و افزود: شهروندان هنگام خرید حتماً به نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاه توجه کنند، از ورود به لینک‌های ناشناس خودداری کرده و تنها از درگاه‌های بانکی معتبر استفاده نمایند.

همچنین توصیه می‌شود برای پرداخت‌های اینترنتی از رمز پویا یا کارت‌های بانکی با سقف محدود بهره بگیرند.

پرداخت بیعانه سنگین پیش از دریافت کالا نیز می‌تواند نشانه کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در حاشیه این پویش، مسابقات نقاشی و کتابخوانی با موضوع خرید امن برگزار می‌شود و به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق بستر cyberban.ir/azmoon در این مسابقات شرکت کنند. رئیس پلیس فتا استان هرمزگان گفت: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویداد‌های سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.