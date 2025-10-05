پخش زنده
تیم فوتسال گیتیپسند اصفهان در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل سنایچ ساوه به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال عصر امروز پیگیری شد و تیم گیتیپسند اصفهان در سالن پیروزی میزبان سنایچ ساوه بود.
باقر محمدی، سعید احمدعباسی، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، علی خلیلوند، علیرضا رفیعیپور، مسعود یوسف، علی اکرمی، مهدی اسدشیر، مهدی دهقاننژاد، شایان اکبری و محمدجواد صفری بازیکنان گیتیپسند در این دیدار بودند.
شاگردان محمد کشاورز در گیتیپسند در نیمه نخست بازی برتری به نمایش گذاشتند و با نتیجه ۲ بر یک پیروز به رختکن رفتند.
در نیمه دوم سنایچ ساوه برای جبران نتیجه به زمین آمد، اما گیتیپسند بار دیگر به گل رسید و در پایان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسیدند.
مسعود یوسف، علی اکرمی و مهدی اسدشیر برای گیتیپسند و بهمن جعفری برای سنایچ ساوه گل زنی کردند.
به این ترتیب گیتیپسند با این پیروزی ۳۰ امتیازی شد و در صدر جدول ردهبندی باقی ماند؛ سنایچ ساوه نیز با ۱۴ امتیاز هفتم است.
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال روزهای جمعه و شنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه برگزار میشود که گیتیپسند روز شنبه مهمان عرشیا شهرقدس خواهد بود.