سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران گفت: کسب نخستین مدال طلای والیبال زنان ایران و قهرمانی در مسابقات کاوا حاصل پیشرفت چشمگیر بازیکنان بود و باعث افتخار من است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لی دو هی پس از پیروزی مقابل ازبکستان و کسب مدال طلای مسابقات آسیای مرکزی (کاوا) اظهار داشت: خدا را شکر که توانستیم این بازی‌ها را با نتیجه‌ای خوب به پایان برسانیم. به نظرم بازیکنان بسیار پیشرفت کردند و، چون در حال آماده شدن برای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستیم، احساس می‌کنم بچه‌ها زمان بیشتری برای هماهنگی داشتند و این مسابقات فرصت بسیار خوبی برای تیم ایران بود.

وی افزود: شنیدم این مدال برای اولین بار به دست آمده است و از این اتفاق بسیار خوشحالم. این موفقیت باعث افتخار من است.

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان تصریح کرد: یکی از اهداف نزدیک من، اعزام تیم زیر ۱۸ سال به مسابقات المپیک آسیایی جوانان است که حتماً قصد داریم جزو کشور‌های برتر باشیم. پس از آن، بازی‌های کشور‌های اسلامی یکی دیگر از اهداف مهم است که می‌خواهیم با تیم به فینال برسیم.

لی دو هی عنوان کرد: بعد از آن نیز اهداف دیگری دارم که به مرور زمان برای تحقق آنها تلاش خواهم کرد تا والیبال زنان ایران را ارتقا دهیم و به‌درستی عمل کنیم.