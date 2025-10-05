پخش زنده
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: طرحهای تاگ و رفاه کارت فرهنگی و ورزشی در شوش اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان شوش افزود: به عنوان کنشگران سیاسی و اجتماعی، باید جغرافیای فعالیت خود را در حوزه اجتماعی به درستی تعریف کنیم و به دنبال طرح مطالبات مبتنی بر حوزههای ایجابی باشیم.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط بین کنشگران سیاسی و دستگاههای اجرایی ادامه داد: باید فاصله بین مجموعه کنشگران و دستگاههای اجرایی کوتاهتر شود و روشهای ارتباطی مبتنی بر رویکرد ایجابی تدوین و اجرایی شود.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان یکی از بزرگترین دغدغههای ما در حوزههای اجتماعی، ارتقای زیرساختهای فرهنگی در حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی و کنشگری اجتماعی است، بیان کرد: طرحهای تاگ (تالار گفتوگوهای مردمی) و رفاه کارت فرهنگی و ورزشی با هدف استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در استان طراحی و به زودی در شهرستان شوش اجرایی خواهد شد.
فضل الله پور با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان گفت: در استان خوزستان ظرفیتهای موازی بسیاری وجود دارد که باید با هنرمندی و مدیریت صحیح به ظرفیتهای متقارن تبدیل شود.
وی بر اهمیت توجه به آموزش و پرورش تأکید کرد و خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش به عنوان سنگ بنای توسعه و انتقال معرفت، نیازمند توجه و اهتمام ویژه است و باید در صدر برنامههای ما قرار گیرد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به نقش کلیدی زنان در جامعه افزود: حفظ کرامت زن و ترویج هنر در جامعه خوزستان بسیار محوری و اساسی است و زنان به عنوان مربیان و مدیران تربیت نسل آینده، نقش کلیدی در توسعه استان ایفا میکنند.
فضل الله پور با تأکید بر ضرورت حفظ هویت ملی ادامه داد: حفظ انسجام و هویت ملی در استان خوزستان بسیار حائز اهمیت است و همه ما باید در این زمینه گام برداریم.
وی در پایان از فعالان سیاسی و اجتماعی خواست با ارائه طرحها و برنامههای سازنده در قالب رفتار همگرا، در حل چالشهای استان مشارکت فعال داشته باشند.
این نشست با حضور گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان شوش برگزار شد و شرکتکنندگان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای توسعه و پیشرفت شهرستان ارائه دادند. مقرر شد جلسات کارگروههای تخصصی برای پیگیری مصوبات به صورت مستمر برگزار شود.