

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه تمرین آماده‌سازی تیم فوتبال نوجوانان ایران پیش از مسابقات گروه D انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا از ساعت ۱۵ امروز در زمین شماره ۲ مرکز ملی فوتبال و در چمن طبیعی این زمین برگزار شد.

پیش از شروع این تمرین مهدی تاج، ریاست فدراسیون، مهدی نبی، نایب رئیس اول فدراسیون، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی بزرگسالان و میرشاد ماجدی، رئیس کمیته جوانان فدراسیون همراه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای لحظاتی در محل تمرین حاضر شده و برای کادرفنی و بازیکنان تیم نوجوانان در مسابقات پیش‌رو آرزوی موفقیت کردند.

ارمغان احمدی، سرمربی تیم نوجوانان قبل از آغاز مراحل تمرین در جمع شاگردانش اظهار داشت: شما ۲۶ نفر پس از ۷ مرحله اردوی انتخابی و ارزیابی ۱۹۶ بازیکن به تیم ملی رسیده‌اید و قطعا به لحاظ فنی و اخلاقی شایستگی لازم را داشتید که توانستید خود را به کادرفنی تحمیل کنید. امیدوارم در کنار هم اردوی خوبی داشته باشیم و مباحث فنی، بدنسازی و ... را با کیفیت بالا انجام دهیم.

وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: انتظار دارم با دوستی، همدلی و ارتباط خوب و همچنین با انرژی و انگیزه فراوان تمرینات را سپری نموده تا کادرفنی در این اردوی ۱۰ روزه به خواسته‌های مدنظر دست یابد. عملکرد فنی و اخلاقی شما می‌بایست در قامت یک ملی‌پوش باشد چرا که عرصه ملی با باشگاهی بسیار متفاوت است و می‌بایست در حفظ پیراهن مقدس تیم ملی کوشا باشید.

در ادامه تیم به مدت ۴۵ دقیقه به انجام تمرینات ریکاوری پرداخت.