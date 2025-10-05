به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نام جوان رامسری با بخششِ زندگی به دیگران ماندگار شد.

رضا ساحلی جوان رامسری که در روز‌های گذشته بر اثر سانحه رانندگی در دوربرگردان دریاپشته دچار مرگ مغزی شده بود با تلاش جمعی از جوانان و رضایت خانواده بزرگوارش، پیکرش از ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در بیمارستان رازی درحال جراحی اهدا عضو است تا زندگی دوباره‌ای به بیماران نیازمند عضو ببخشد.

این اقدام انسانی و ایثارگرانه نشانه‌ای روشن از ایمان، نوع‌دوستی و فرهنگ والای مردم رامسر است.

خانواده مرحوم ساحلی در حالی دل از عزیز خویش بریدند که با تصمیمی آگاهانه و الهی، جان چندین انسان دیگر را نجات دادند و یاد و نام فرزندشان را برای همیشه جاودانه ساختند.

بی‌تردید خانواده او با این تصمیم انسان‌دوستانه، معنای حقیقی ایثار و گذشت را به نمایش گذاشتند و الگویی برای جامعه شدند

آیین تشییع و تدفین پس از پایان مراحل اهدای عضو، متعاقباً اعلام خواهد شد.