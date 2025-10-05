در ادامه رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم فولاد هرمزگان عصر امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه) تیم پر مهره مس سونگون ورزقان را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این دیدار جذاب، تیم فولاد هرمزگان با ۲ گل نوید آذری ۲ بر ۱ حریف نامدار خود را شکست داد.

تک گل مس سونگون را مهدی جاوید وارد دروازه کرد.

تیم فولاد هرمزگان با این پیروزی ارزشمند، با کسب ۱۹ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.

