

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اشرف وحیدیان (کاپیتان)، ماری تت، ژاله سیدزاده، نسرین بختیار، ژاله سیدهادی زاده، سرور وحدتی، پریچهر جمشیدی، روح‌انگیز پندنواز، امیل کاویان، شهربانو مغازه‌ای، فریده نوایی، فریده فرزام و طاره سیگارودی بازیکنان این تیم بودند که کاظم رهبری هدایت این تیم را برعهده داشت. (کاظم رهبری از اواخر سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۴۷ رئیس فدراسیون والیبال نیز بود).

بازی ایران و ژاپن ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۵ شهریورماه سال ۱۳۴۲ در سالن ورزشی هفت تیر کنونی آغاز شد و زنان ملی‌پوش کشورمان در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۱۵ بر یک، ۱۵ بر یک و ۱۵ بر ۳ مغلوب قهرمان جهان شدند.

تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی سال ۱۹۶۶ به مقام سومی و مدال برنز دست یافت و ۵۶ سال بعد در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۲ به مقام نایب قهرمانی دست یافت و نخستین مدال نقره تاریخ خود را به دست آورد.

امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴) و پس از ۶۲ سال و یک ماه از تشکیل تیم ملی والیبال زنان، شاگردان لی دو هی در ازبکستان موفق به کسب نخستین مدال طلای خود در مسابقات رسمی تاریخ والیبال ایران شدند.

شبنم علیخانی، آیتک سلامت، الهه پورصالح، زهرا کریمی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا صالحی، فاطمه خلیلی، نازنین علیزاده، فاطمه منظوری، غزاله بستان، سید نگار هاشمی، پریا حاجتمند و هورا محمدی بازیکنان تیم ملی در قهرمانی زنان آسیای مرکزی بودند.

تیم ملی والیبال زنان ایران در سال ۱۳۹۶ در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه کاوا در گروه خود به مقام قهرمانی دست یافت، اما این رقابت‌ها مدال نداشت و تیم ایران به مرحله دوم انتخاب صعود کرد.