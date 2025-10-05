پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی: رویداد ملی ایرانجان، فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی در سطح ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در ستاد استانی رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبیِ ایران که با حضور معاونان استاندار خراسان جنوبی، مدیران دستگاههای اجرایی و مدیر کل صدا و سیما و معاونان و مدیران صدا و سیمای استان برگزار شد، گفت: مدیران استانی و فرمانداران همه امکانات و ظرفیتهای موجود را برای هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد که معرف استان در سطح ملی و بین المللی خواهد بود به کار گیرند و با تمام توان از صدا و سیمای استان برای تولید آثار فاخر و ماندگار پشتیبانی کنند.
استاندار خراسان جنوبی رویداد ملی ایران جان را کارت طلایی رسانه ملی به استان پهناور خراسان جنوبی دانست و افزود: این رویداد ملی بهترین فرصت برای بیان فرصتها و کمبودهای استان است به شرط اینکه به نحو شایسته از آن بهره برداری کنیم.
هاشمی با قدردانی از همراهی مردم، مدیران، صدا و سیما و نیروهای جهادی استان گفت: این برنامه فرصتی تاریخی است تا نام خراسان جنوبی بیش از پیش بدرخشد و تصویر واقعی این استان کویری، اما پُرظرفیت در ذهن مردم ایران نقش ببندد.
وی ابراز امیدواری کرد: این رویداد ملی، آغازی برای جهش توسعه و همبستگی ملی باشد.
مدیر کل صدا و سیمای استان هم در این نشست از آغاز تولیدات این رسانه در بخشهای مختلف صدا، سیما، خبر و فضای مجازی خبر داد و گفت: این تولیدات قرار است به مدت یک هفته در رویداد ملی ایران جان از تمام شبکههای تلویزیونی، رادیویی و برون مرزی رسانه ملی پخش شود.
آینه دار با بیان اینکه خراسان جنوبی پنجمین استانی است که این رویداد ملی را آبان ماه امسال میزبانی میکند، افزود: این رویداد ملی با شعار ایرانِ جان، خراسان جنوبیِ ایران و شعار هفتگی خراسان جنوبی نگین شرق ایران و با هدف شناساندن ظرفیتها و پتانسیلها و بیان مطالبات، کمبودها و چالشهای خراسان جنوبی به روی آنتن شبکههای سراسری میرود.
مدیر کل صدا و سیمای استان افزود: در راستای این رویداد ملی همچنین کارگروههای ویژهای با موضوعات مختلف در حوزههای شاخص استان نیز تشکیل و جلسات متعددی برای بهره برداری هر چه بیشتر و بهتر از این فرصت با دستگاههای مختلف اجرایی و نهادهای مختلف در حال برگزاری است.
آینه دار گفت: فعالان فضای مجازی، اصحاب رسانه و مردم همراه و همگام با صدا و سیما در شبکههای مجازی فعال شدهاند و این رویداد ملی مهم را همراهی و پشتیبانی میکنند.
مدیران دستگاههای اجرایی استان هم در این نشست ضمن بیان پیشنهادات برای همراهی صدا و سیما اعلام آمادگی کردند.
در این نشست مقرر شد برنامههای مناسبتی شاخص استان همچون جشنواره برداشت زرشک و زعفران، برنامههای ویژه گردشگری، اجلاسیهها و همایشها در این بازه زمانی برگزار شود تا سایر نقاط کشور هم ضمن آشنا شدن با آداب و رسوم این منطقه از این برنامهها بهرهمند شوند.