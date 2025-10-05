مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۲ مصدوم انحراف از جاده خودروی پیکان بار در محور فارسان به شهرکرد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر انحراف خودروی پیکان بار از جاده در محور فارسان به شهرکرد دوراهی مصطفی آباد دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای پردنجان به محل اعزام شد.

طاهری افزود: نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، عملیات رهاسازی را انجام داده و پس از ارائه اقدامات پیش‌بیمارستانی، مصدومان را با همکاری نیرو‌های اورژانس به بیمارستان سیدالشهدا (ع) فارسان منتقل کردند.۱