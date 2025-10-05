به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: در پی وقوع چند فقره انواع سرقت در سطح این شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ کامران خوشناموند افزود: مأموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی، با اقدامات پلیسی و کار اطلاعاتی، ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در ۲ عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به ۱۶ فقره سرقت شامل ۵ فقره سرقت موتورسیکلت، ۵ فقره سرقت تلفن همراه، ۲ فقره سرقت مشاعات، ۲ فقره سرقت معابر و ۲ فقره سرقت کابل برق و مغازه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با توصیه به شهروندان درخصوص رعایت نکات پیشگیرانه، اظهار داشت: متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی و زندان معرفی شدند.