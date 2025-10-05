از استان لرستان، اعلام کرد:حاج طیار بک صحرایی پدر سردار شهید آزادخان صحرایی پس از سال‌ها صبر و و رنج فراق فرزند ، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست. به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم حاج طیار بک صحرایی، فردا ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ صبح در آرامستان رباط خرم آباد برگزار می‌شود.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت پدر پاسدار شهید والامقام «سردار آزادخان صحرایی» را تسلیت گفت‌.

متن پیام تسلیت محمد ولی قنبری به شرح زیر است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم پاسدار شهید والامقام «سردار آزادخان صحرایی»

خبر درگذشت مرحوم «حاج طیاربک صحرایی حسنوند» ، اسوه صبر و ایستادگی، موجب تالم و تاثر خاطر شد.

پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایه های خویش گذشت و فرزند خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای الهی هدیه نمود و امروز پس از سالها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه به فرزند شهیدش پیوست.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت می نمایم.





شهید والامقام «آزادخان صحرایی»، فرمانده اطلاعات عملیات سپاه، در عملیات کربلای ۵ در منطقه عملیاتی شرق بصره به فیض عظیم شهادت رسید.