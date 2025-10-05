آسمانی شدن پدر شهید سردار آزادخان صحرایی در خرم آباد
حاج طیار بک صحرایی پدر سردار شهید آزادخان صحرایی پس از سالها رنج دوری به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان
؛از استان لرستان، اعلام کرد:حاج طیار بک صحرایی پدر سردار شهید آزادخان صحرایی پس از سالها صبر و و رنج فراق فرزند ، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم حاج طیار بک صحرایی، فردا ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ صبح در آرامستان رباط خرم آباد برگزار میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت پدر پاسدار شهید والامقام «سردار آزادخان صحرایی» را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت محمد ولی قنبری به شرح زیر است:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون
خانواده محترم پاسدار شهید والامقام «سردار آزادخان صحرایی»
خبر درگذشت مرحوم «حاج طیاربک صحرایی حسنوند» ، اسوه صبر و ایستادگی، موجب تالم و تاثر خاطر شد.
پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایه های خویش گذشت و فرزند خویش را در مسیر پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای والای الهی هدیه نمود و امروز پس از سالها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه به فرزند شهیدش پیوست.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت می نمایم.
شهید والامقام «آزادخان صحرایی»، فرمانده اطلاعات عملیات سپاه، در عملیات کربلای ۵ در منطقه عملیاتی شرق بصره به فیض عظیم شهادت رسید.