وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و همتای ونزوئلایی او در گفتگوی تلفنی از اقدامات آمریکا در دریای کارائیب به شدت ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند مسکو حمایت همه جانبه از ونزوئلا می کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و همتای ونزوئلایی او تلفنی گفتگو و از اقدامات آمریکا در دریای کارائیب به شدت ابراز نگرانی کردند. روسیه حمله نیروهای آمریکایی به یک کشتی در آبهای بین المللی نزدیک به ونزوئلا در سوم اکتبر را محکوم می کند. مسکو بار دیگر بر همه جانبه خود با دولت و ملت ونزوئلا در شرایط کنونی را تاکید و با آن ابراز همبستگی می کند.