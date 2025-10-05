تاکید روسیه بر حمایت همه جانبه از ونزوئلا

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و همتای ونزوئلایی او در گفتگوی تلفنی از اقدامات آمریکا در دریای کارائیب به شدت ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند مسکو حمایت همه جانبه از ونزوئلا می کند.