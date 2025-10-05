استاندار ایلام در گرامی داشت هفته فراجا، با حضور در محل فرماندهی انتظامی استان گفت: نظم و امنیت، ثمره تلاش مجموعه انتظامی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام در دیدار با تعدادی از نیرو‌های انتظامی و مرزبانی استان گفت: تلاش هنرمندانه نیرو‌های انتظامی برای تامین امنیت پایدار قابل تقدیر است.

احمد کرمی صبح امروز با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی و مرزبانی استان با بیان این که امنیت و نظم موجود در مناطق مختلف؛ به ویژه مرز استان حاصل تلاش نیرو‌های انتظامی و مرزبانی است، افزود: اوج این تلاش هنرمندانه را در اربعین امسال دیدیم.

علیمحمدی، رییس کل دادگستری استان هم در این دیدار از کاهش درصدی ۱۰ جرم اول استان در سال گذشته به یمن همکاری خوب نیروی انتظامی با دستگاه قضا خبر داد.

سردار ندرخانی، فرمانده مرزبانی استان هم در جریان بازدید استاندار ایلام از مرزبانی گفت: استان ایلام تنها منطقه در غرب کشور است که نیروی مستقر دایمی در مرز دارد و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی شبانه روزی امنیت مرز را رصد می‌کند.