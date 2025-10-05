پخش زنده
استاندار ایلام در گرامی داشت هفته فراجا، با حضور در محل فرماندهی انتظامی استان گفت: نظم و امنیت، ثمره تلاش مجموعه انتظامی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام در دیدار با تعدادی از نیروهای انتظامی و مرزبانی استان گفت: تلاش هنرمندانه نیروهای انتظامی برای تامین امنیت پایدار قابل تقدیر است.
احمد کرمی صبح امروز با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی و مرزبانی استان با بیان این که امنیت و نظم موجود در مناطق مختلف؛ به ویژه مرز استان حاصل تلاش نیروهای انتظامی و مرزبانی است، افزود: اوج این تلاش هنرمندانه را در اربعین امسال دیدیم.