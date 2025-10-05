پخش زنده
امروز: -
فرماندار ماکو برلزوم توجه به معیشت مرزنشینان و لزوم اجرای سیاستهای حمایتی در این حوزه تأکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار ماکو با حضور در گمرک بازرگان و دیدار چهره به چهره با مرزنشینان در این گمرک بر ضرورت تسریع در انجام تشریفات مرزی، رعایت حقوق مسافران و حفظ شأن و منزلت آنان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات شایسته به مردم، نشانگر کارآمدی نظام اداری است و باید با هماهنگی دستگاههای مستقر در مرز، مسیر تردد مسافران تسهیل و محیطی آرام و منظم برای عبور و مرور آنان فراهم شود.
شهلا تاج فر با بیان اینکه به صورت سرزده هر هفته یک بار به این گلوگاه مرزی خواهیم آمد افزود: برای اجرای سیاستهای استاندار محترم آذربایجانغربی مبنی بر تسهیل در تردد مسافران، حمایت از معیشت مرزنشینان و ارتقای کیفیت خدمات مرزی، این بازدیدها از گمرک و پایانه مرزی بازرگان صورت خواهد گرفت.
فرماندار ماکو با اشاره به اهمیت اقتصادی مرز بازرگان، توجه به معیشت مرزنشینان را از اولویتهای فرمانداری دانست و بر لزوم اجرای سیاستهای حمایتی در این حوزه تأکید نمود.