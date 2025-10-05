پخش زنده
هاوری خضری در رقابتهای کونگفو قهرمانی استان که به میزبانی میاندوآب برگزار شد، به مقام نخست وزن ۵۵- کیلوگرم در رده سنی جوانان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات کونگفو قهرمانی استان آذربایجان غربی انتخابی تیم ملی، با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۹ شهرستان استان به میزبانی میاندوآب برگزار شد.
این رقابتها در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان و به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در محل مرکز تحقیقات کشاورزی این شهرستان برگزار شد که در پایان، تیم ارومیه الف عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیمهای ارومیه ب و خوی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
هاوری خضری، کونگفوکار جوان اهل مهاباد نیز در این رقابتها در وزن ۵۵- کیلوگرم رده سنی جوانان خوش درخشید و با کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در مسابقات کشوری را به دست آورد.