مسجد و حسینیه امام باقر (ع) شهر رضویه با کمک دو خیر کویتی ساخته و افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسجد و حسینیه خیرساز امام باقر (ع) در شهر رضویه، صبح امروز با حضور امام جمعه و بخشدار این منطقه به بهره‌ برداری رسید.

امام جمعه و رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد رضویه گفت: این مسجد که توسط دو خیر کویتی «عبدالحمید الموسی» و «عبدالله عباس الحداد» با هزینه بیش از ۴ میلیارد تومان احداث شده، در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و با زیربنای ۳۴۰ مترمربع در ضلع جنوبی پارک یاس در محله مهر رضویه واقع شده است.

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین مهدی امجدی‌ زاده، امام جمعه رضویه، در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع مسجد در اسلام، افزود: مهم‌ ترین نیاز جامعه بشری امروز، درمان افسردگی و کسب آرامش روان است که این مهم تنها در سایه ذکر خدا و حضور در مکان‌ های معنوی مانند مسجد محقق می‌ شود.

وی با اشاره به خاطره‌ ای از مقام معظم رهبری درباره تأسیس مسجد امام حسن مجتبی (ع) در مشهد، گفت: نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی برجسته بود و تأکید ما بر توجه جدی به این کانون‌ های تأثیرگذاری است.