به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین جلسه ستاد راهبری بازسازی و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه صبح روز یک شنبه ۱۳ مهر ماه با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، حمید رضا صارمی معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی آخرین آمار و اطلاعات از روند بازسازی، شامل تعمیرات جزیی، مقاوم سازی، تخریب و نوسازی ساختمان‌ها و واحد‌ها و همچنین برآورد خسارات اثاثیه منازل، موضوع تفویض اختیار پسماند در مناطق آسیب دیده به شهرداران مناطق نیز مورد بررسی قرار گرفت.

فروزنده در این نشست گفت: مرحله اول رسیدگی به ساختمان‌ها و منازل آسیب دیده به خوبی به پایان رسید و تعمیرات جزیی، مقاوم سازی و تخریب و نوسازی ساختمان‌ها تعیین تکلیف شد.

وی افزود: با برآورد خسارات اثاثیه منازل پرداخت این خسارات از پایان مهر ماه شروع خواهد شد و امید واریم که روند پرداخت خسارات اثاثیه منازل تا نیمه ماه آینده به اتمام برسد.

معاون شهردار تهران همچنین گفت: واحد‌های بلاتکلیف در حوزه تخریب نوسازی نیز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند و تخریب صورت گیرد. چرا که چهره شهر باید تغییر کند.

در این نشست همچنین مقرر شد موضوع پسماند مناطقی که ساختمان‌های آسیب دیده در آن قرار دارند به مناطق واگذار شود و شهرداران مناطق و نواحی در این موضوع نظارت کافی وافی را داشته باشند.