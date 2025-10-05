به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:بیماری تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله پشه آئدس است که مسری نیست و با گزش این پشه منتقل می‌شود.

یحیی میرزاده افزود: تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولر‌ها، آب زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده رها شده، قوطی‌ها و بطری‌های رها شده، قایق‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

وی گفت: برای پیشگیری از بیماری تب دنگی، دویست تن در ۲۵ گروه از دستگاه‌های اجرایی استان، پاکسازی محیط‌های آلوده را بر عهده دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.

تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.