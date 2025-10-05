مسعود سمیعی نژاد به ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انتخاب و جایگزین محمد آقاجانلو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گفته می‌شود پیش از این محمد اتابک وزیر صمت به دفعات از سمیعی نژاد خواسته بود که این سمت را بپذیرد، اما در نهایت محمد آقاجانلو عهده دار آن شد.

مسعود سمیعی نژاد که درس خواننده دکتری معدن است توانست طرح از سنگ تا رنگ را با خرید معدن سنگان محقق کند.

وی مدیر توسعه گرای معدن و صنایع معدنی است تجاربی مانند مدیرعاملی فولاد مبارکه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.