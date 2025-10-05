فرمانده انتظامی استان یزد: دانشگاه و پلیس با هماهنگی بیشتر می‌توانند نقش مهمی را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان در دیدار با رئیس دانشگاه یزد گفت: تعامل بین پلیس و دانشگاه بسیار مهم است و ما آماده همکاری بیش از پیش با دانشگاه هستیم.

وی افزود: دانشگاه و پلیس در یک سنگر مشغول خدمت رسانی به کشور هستند که با هماهنگی بیشتر می‌توانند نقش مهمی را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: همکاری مثبت دانشگاه با پلیس در حوزه‌های علمی در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم و تاثیرگذار است.

سردار نگهبان تصریح کرد: در دانشگاه یزد پتانسیل‌های خوبی برای همکاری با پلیس و انجام کار مطالعاتی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.