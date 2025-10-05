به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در دیدار با فرمانده و جمعی از مسئولان فراجا استان با تبریک هفته گرامیداشت فراجا افزود: این هفته را تبریک می‌گویم و از زحمات و تلاش‌های فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی به ویژه در جنگ دوازده روزه تقدیر می‌کنم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع نظم و امنیت استان ادامه داد: نیروی انتظامی را یکی از پایه‌های ایجاد امنیت پایدار در استان می‌باشد و نقش اثرگذاری در ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان در خوزستان دارد.

در ا این دیدار سردار سید محمود میرفیضی فرماندهی نیروی انتظامی استان گزارشی از عملکرد این نیرو ارائه کرد.