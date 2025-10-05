به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری در حاشیه بازدید از مزارع روستای آیبلو از توابع شهرستان ارومیه اظهار کرد: ارتقای آگاهی عمومی و ترویج الگو‌های صحیح کشت نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تولید و مدیریت بهینه مصرف آب دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته است، افزود: با توزیع هشت‌هزار و ۱۰۰ کیلوگرم بذر، سطح سبز حدود ۴۰۰ هکتار از این مزارع به ثبت رسیده است.

اصغری با بیان اینکه کاهش نزولات آسمانی و تغییرات اقلیمی بر روند کشت پاییزه تأثیر گذاشته است، گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی، امسال سطح کشت نسبت به سال‌های گذشته کاهش خواهد داشت و به کشاورزان توصیه می‌شود محصولات کم‌آب‌بر دیم از جمله جو را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد: در کشت محصولات دیم ریسک کمتری وجود دارد و کشاورزانی که الگوی کشت ابلاغی و روش‌های نوین آبیاری مانند نوار تیپ را به کار گیرند، از خدمات حمایتی شامل تسهیلات، بذر گواهی‌شده و کود یارانه‌ای بهره‌مند خواهند شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، کشت ۹۸ هزار هکتار گندم آبی و ۳۰۰ هزار هکتار گندم دیم در دستور کار قرار دارد. همچنین ۱۵ هزار و ۵۷۳ هکتار جو آبی و ۷۰ هزار هکتار جو دیم نیز در سطح استان کشت خواهد شد.

به گفته وی، سه‌هزار و ۶۷۸ دستگاه کارنده کالیبره برای انجام عملیات کشت آماده به کار هستند و تاکنون ۲۷ هزار و ۶۰۰ تن بذر رسمی گندم و جو در طبقات مختلف تأمین شده که ۹ هزار و ۸۹۶ تن آن از طریق کارگزاری‌های رسمی بین بهره‌برداران توزیع شده است.

اصغری همچنین از تأمین و توزیع انواع کود‌های شیمیایی برای کشت پاییزه خبر داد و افزود: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۶۷ تن کود ازته، دو هزار و ۴۶۰ تن کود فسفاته و ۷۷۰ تن کود پتاسه در سطح استان توزیع شده است.