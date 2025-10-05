به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و در روز پایانی هفته یازدهم، سن ایچ ۳- ۱ از میزبان خود گیتی پسند اصفهان شکست خورد.

بدین ترتیب ساوجی‌ها با همان ۱۴ امتیاز قبلی در خانه هفتم جدول باقی ماندند تا حریف اصفهانی با ۳۰ امتیاز و فاصله ۵ امتیازی از تیم دوم جدول مس سونگون جایگاه خود را در رده نخست جدول تثبیت کند.

در این هفته با شکست شهرداری ساوه و تساوی پالایش نفت امام خمینی شازند، هر سه تیم لیگ برتری فوتسال استان در مجموع فقط یک امتیاز کسب کردند و در نیمه پایینی جدول موقعیت متزلزل نسبت به فصل گذشته دارند.

در هفته دوازدهم این رقابت‌ها جمعه هجدهم مهرماه سن ایچ در ساوه از فولاد هرمزگان پذیرایی می‌کند.