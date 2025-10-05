به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ احمد آقایی در بازدید از روستا‌های بخش رحمت‌آباد رودبار با اشاره به تخریب منابع طبیعی و ضعف در اجرای طرح‌های هادی، از بررسی مجدد این طرح‌ها در کمیسیون‌های مربوطه خبر داد.

وی در این بازدید میدانی، موضوعاتی همچون تخریب منابع طبیعی، ساخت و ساز‌های غیرمجاز خارج از طرح هادی و درخواست مردم برای بازنگری در این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

بازرس کل گیلان گفت: مشاوران طرح‌های هادی در برخی موارد کوتاهی کرده‌اند و مقرر شد موضوعات مورد اختلاف در کمیسیون تصویب طرح هادی بررسی مجدد شود.

آقایی با تأکید بر وارد بودن اعتراض‌های مردمی نسبت به محدودیت‌های ساخت‌وساز افزود: در برخی مناطق، با وجود قرار داشتن در بافت روستایی، زمین‌ها خارج از محدوده طرح هادی تعریف شده‌اند و همین مسئله موجب نارضایتی ساکنان شده است.

بازرس کل گیلان همچنین از تخریب ۵۰۰ اصله درخت زربین، گونه‌ای نایاب و ذخیره‌گاهی در منطقه به دلیل احداث جاده خبر داد و بر لزوم حفظ منابع طبیعی تأکید کرد.

آقایی هدف از اجرای طرح‌های هادی را صیانت از بافت روستایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی عنوان کرد و گفت: در استان‌های شمالی مانند گیلان که دارای خاک حاصلخیز هستند، تصمیم‌گیری درخصوص ساخت‌وساز باید با دقت بیشتری انجام شود، چرا که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به مناقشه و نارضایتی عمومی شود.