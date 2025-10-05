به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روئسای عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات، فرمانده پلیس فرودگاه و جمعی از معاونان ستادی فرماندهی انتظامی آبادان در دیدار با خانواده شهیدا و جانبازان تاکیدکردند: جانفشانی شهدا و جانبازان و ایثارگران سبب عزت و اقتدار نظام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با حضور در منزل خانواده شهید قاسم مطیری از شهدای شهربانی دوران دفاع مقدس و جانباز ۷۰ درصد جاسم قیم از سربازان فراجا اظهار داشت: امنیت و آبادانی کشور را مرهون و مدیون خون پاک شهداء و جانفشانی جانبازان و ایثارگران هستیم.

سرهنگ رمضان گوروئی افزود: توسعه و پیشرفت کشور، عزت و اقتدار نظام در سایه جانفشانی شهدای والامقام و از خودگذشتگی جانبازان و ایثارگران حاصل شده است.

گوروئی با اشاره به این که دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهداء، جانبازان و ایثارگران از برنامه‌های نیروی انتظامی است ادامه داد: خانواده شهداء، ذخایر ارزشمند این نظام و انقلاب هستند و همه مسئولان باید با افتخار و سربلندی در خدمت‌گزاری به آنان پیش قدم شده و ایثار آنها را سرلوحه کار خود قرار دهند.