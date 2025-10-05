به علت توسعه شبکه، گاز روستای دغاغله شهرستان اهواز فردا قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای دغاغله، بلوار جوادالائمه تا انتهای دغاغله حدفاصل اتوبان تا رودخانه در شهرستان اهواز در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان روستای دغاغله درخواست شده است از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.